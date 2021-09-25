За словами Білявського, втрати будуть пов’язані зі збільшенням виробничо-технологічних витрат на транспортування газу через Україну.
Дивися повний текст У «Нафтогазі» оцінили втрати України через угоду Угорщини з «Газпромом».
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Додано: Чет 30 вер, 2021 10:39
У «Нафтогазі» оцінили втрати України через угоду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У «Нафтогазі» оцінили втрати України через угоду Угорщини з «Газпромом».
Додано: Чет 30 вер, 2021 10:39
путлер предложил дешевле через европу... венграм надо было выбрать платить больше?
Додано: Чет 30 вер, 2021 13:37
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