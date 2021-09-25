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У «Нафтогазі» оцінили втрати
України через угоду...

У «Нафтогазі» оцінили втрати України через угоду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:39

У «Нафтогазі» оцінили втрати України через угоду...

Пропонуємо до обговорення:
За словами Білявського, втрати будуть пов’язані зі збільшенням виробничо-технологічних витрат на транспортування газу через Україну.

Дивися повний текст У «Нафтогазі» оцінили втрати України через угоду Угорщини з «Газпромом».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 10:39

путлер предложил дешевле через европу... венграм надо было выбрать платить больше?
2germ2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 13:37

  2germ2 написав:путлер предложил дешевле через европу... венграм надо было выбрать платить больше?


Конечно. Мы ведь браты.
summacut
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