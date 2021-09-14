Сполучені Штати невдовзі можуть перетнути "боргову стелю", внаслідок чого країна не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.
Дивися повний текст США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати та борги.
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Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48
США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати...
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Дивися повний текст США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати та борги.
Додано: Чет 30 вер, 2021 15:59
Разве впервые? Даже за последние годы уже было пару раз, когда чиновникам переставали платить зарплаты потому, что в бюджете денег нет, а увеличивать госдолг ради этого запрещено.
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