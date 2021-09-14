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США вперше загрожує дефолт:
немає коштів на соцвиплати...

США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48

США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати...

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати невдовзі можуть перетнути "боргову стелю", внаслідок чого країна не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.

Дивися повний текст США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати та борги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48

Делов то. В очередной раз поднимут потолок.
aberesuk
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:59

Разве впервые? Даже за последние годы уже было пару раз, когда чиновникам переставали платить зарплаты потому, что в бюджете денег нет, а увеличивать госдолг ради этого запрещено.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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