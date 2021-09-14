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США вперше загрожує дефолт:
немає коштів на соцвиплати...

США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48

США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати...

Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати невдовзі можуть перетнути "боргову стелю", внаслідок чого країна не зможе здійснювати соціальні виплати та сплачувати за боргами.

Дивися повний текст США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати та борги.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:48

Делов то. В очередной раз поднимут потолок.
aberesuk
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 15:59

Разве впервые? Даже за последние годы уже было пару раз, когда чиновникам переставали платить зарплаты потому, что в бюджете денег нет, а увеличивать госдолг ради этого запрещено.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:30

Re: США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати..

Бідні люди, ті американці, останні пів вареника доїдають. Кожного року так страждають.
Ми можемо за безцінь віддати їм Найвеличнішого Лідера Всесвіту.
equinox
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 17:59

  equinox написав:Бідні люди, ті американці, останні пів вареника доїдають. Кожного року так страждають.
Ми можемо за безцінь віддати їм Найвеличнішого Лідера Всесвіту.

Не можна! Без нього наші вчителі не отримають 4000 євро зарплатні, не буде побудовано Університет Майбутнього, не виросте мільярд дерев, а найрозумніший на всю голову нарід знову буде змушений шукати яку ще гидоту всадовити на трон в найкращій країні Галактики.
akido
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 вер, 2021 19:44

хм, а почему всех так волнует долг правительства США перед ФРС США, номинированный в долларах США?
bred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 08:48

Надо больше работать и меньше жрать стритфута
Investor_K
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