США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати...

Копипастящий бот вряд ли сможет чего-то пояснить. Я бы сказал, что далёким от США украинцам оно может и не важно, но украинцев-инвесторов, у которых есть, пусть не миллионная, но заначка в долларах, тоже не мало так.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:58
Копипастящий бот вряд ли сможет чего-то пояснить. Я бы сказал, что далёким от США украинцам оно может и не важно, но украинцев-инвесторов, у которых есть, пусть не миллионная, но заначка в долларах, тоже не мало так.
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