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США вперше загрожує дефолт:
немає коштів на соцвиплати...

США вперше загрожує дефолт: немає коштів на соцвиплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 13:58

  hnytka написав:Звичайно ця новина для інвесторів чи тих хто займається біржовою спекуляцією, але було б не погано якщо автор пояснить чим це важливо для нас далеких від США Українців ?

Копипастящий бот вряд ли сможет чего-то пояснить. Я бы сказал, что далёким от США украинцам оно может и не важно, но украинцев-инвесторов, у которых есть, пусть не миллионная, но заначка в долларах, тоже не мало так.
moveton
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