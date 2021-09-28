У вересні-жовтні цього року мобільний оператор lifecell змінює вартість індивідуальних тарифних планів.
Дивися повний текст lifecell оголосив про підвищення цін на низку тарифів.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:51
lifecell оголосив про підвищення цін на низку тарифів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст lifecell оголосив про підвищення цін на низку тарифів.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 16:59
Re: lifecell оголосив про підвищення цін на низку тарифів
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