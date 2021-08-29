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Visa створила «мережу мереж»
для обміну цифровими валютами

Visa створила «мережу мереж» для обміну цифровими валютами
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:20

Visa створила «мережу мереж» для обміну цифровими валютами

Пропонуємо до обговорення:
Visa розробила «універсальний платіжний канал» (UPC), який з'єднує кілька мереж блокчейнів, забезпечуючи безпечний переказ цифрових валют.

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