|
|
Visa створила «мережу мереж» для обміну цифровими валютами
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:20
Пропонуємо до обговорення:
Visa розробила «універсальний платіжний канал» (UPC), який з'єднує кілька мереж блокчейнів, забезпечуючи безпечний переказ цифрових валют.
Дивися повний текст Visa створила «мережу мереж» для обміну цифровими валютами
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95610
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:21
Велийкий Ковпак, версія 0.1
-
5kopiyok
-
-
- Повідомлень: 119
- З нами з: 05.11.12
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему