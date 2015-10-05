Форуми / Все про гроші: інші

Wirująświatła написав: alibob я за своих родителей говорил. Их программа обучения была проще моей. Зато мама ещё 20 лет ездила в родной город на встречу с одноклассниками. Я даже знаю как звали ее лучшую школьную подругу. В моем классе друзей уже не было. Не только у меня а вообще ни у кого. Из параллелей на сколько я знаю тоже. Мои друзья все со двора и с музыкальной тусовки. Этот процесс начался ещё до гаджетов.



в школі було 2 друга, інституті(мореходка) було 3 друга

музикальна школа, секція ла, музикальний ансамбль, потім баскетбол -не було часу сидіти во дворах (тільки влітку один місяць)



в школі було 2 друга, інституті(мореходка) було 3 друга

музикальна школа, секція ла, музикальний ансамбль, потім баскетбол -не було часу сидіти во дворах (тільки влітку один місяць)

ті, хто сиділи во дворах і "мали багато друзів" по факту були вуличною шпаною: у 11р сигарети, у 12ть купити на всіх 0,7л портвейну (мене батьки послали), в 15ть наркота і пограбування малечі чи п'яничок(які заснули на лавці), в 16ть років почали красти магнітофони во дворах (перший тюремний строк), коли мені виповнилось 25 то 5 з 8 цих однокласників вже не було на землі, до 35 років відійшли останні (більш обережні)

prodigy
Повідомлень: 12751
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 3353 раз.

Re: Психологія та саморозвиток

""ті, хто сиділи во дворах і "мали багато друзів""



Я про дітей у дворах написав саме про дітей (яким без старших з двору не можна). Підлітками і ми в дворі рідко коли сиділи. Але поки були малі і з двору самим не можна було піти, то майже весь вільний час в дворі були. Потім трошки старшими (початкова школа) вже збиралися десь в парку чи "на котельній". Робили на деревах місця для сидіння/лежання, грали в карти. В ліс бігали, багаття палили. Компанія була з декількох найближчих дворів. І пару хлопців зі школи в ній теж були. В середніх класах вже ходили в походи по області на пару днів в канікули. І взимку теж, на лижах. Також взимку на ковзанах майже щовечора, коли морозна зима. Всі дні народження друзів святкували або в них вдома, або в лісі.

В когось були спорт.секції, муз.школа. Та все одно майже весь вільний час в компанії. Не вдома ж сидіти. До бабусь в село їздили допомагати з городом і садом.

Шкільні друзі були. Зараз, звичайно, рідко спілкуємося. Але все одно друзі. І як треба допомога, то, як і в дитинстві, без відмови. Звичайно, в межах можливостей.

В нас, тодішніх дітей, була і школа, і домашні завдання, і якась робота по дому, допомога старшим, секції. Але було і багато вільного часу. І крім на спілкування в компанії куди його було подіти (для отримання позитивних емоцій, насамперед)?

Бували періоди жаги читання чи ганяти на лісапеті, чи бігати зранку перед школою, чи ввечері перед сном в парку/лісі. Нудно не було.

Теперішні діти і гаджетами роз'єднані, і переїздами, що пов'язані з війною, і онлайн навчанням, що від ковідних часів затягнулося в багатьох. І не мають як свій вільний час витратити на живе спілкування, з одного боку. А з іншого і не мають того часу, зависаючи в сітці. Дуже небагато батьків можуть (і мають змогу) зацікавити дитину більшість часу проводити в живому спілкуванні.

