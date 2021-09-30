Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців.
Дивися повний текст Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців.
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Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:22
Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:22
Виглядає як конфіскація - "...такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами АТ «Ощадбанк», та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу..."
Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:38
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