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Ощадбанк з 1 жовтня
закриватиме рахунки українців

Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:22

Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців.

Дивися повний текст Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:22

Виглядає як конфіскація - "...такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами АТ «Ощадбанк», та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу..."
5kopiyok
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:38

  5kopiyok написав:Виглядає як конфіскація - "...такі дії вважатимуться згодою на застосування щомісячної комісійної винагороди, передбаченої тарифами АТ «Ощадбанк», та її сплати в порядку договірного списання шляхом утримання з суми нерухомого вкладу..."

Лох ще занесе.
Прораб
 
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