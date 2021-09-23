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Водіям нагадали про важливе
правило, що діє з жовтня

Водіям нагадали про важливе правило, що діє з жовтня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:46

Водіям нагадали про важливе правило, що діє з жовтня

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок".

Дивися повний текст Водіям нагадали про важливе правило, що діє з жовтня.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 01 жов, 2021 15:46

Цифру, говорите, 78. Это в какой системе счисления будет? ;)
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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