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В Україні на 21% підвищиться
податок на нерухомість:...

В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:46

Re: В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...

  Вадим Жураковский написав:Тут есть другой вопрос, если одна квартира 90 метров, но на троих собственников, у каждого 1/3 квартиры. То должен ли платиться налог.

Разделить площадь между супругами

Это возможно, если разделить один объект недвижимости на две доли между супругами. И это никак не касается развода.

Если квартира или дом по документам оформлены только на одного из супругов, то пара может заключить между собой договор на раздел недвижимого имущества. В таком случае объект перейдёт в статус общей долевой собственности и каждому из пары будет принадлежать по половине от общей площади.

Пример: Есть квартира площадью 100 кв.м, которой владеет один человек. Ему необходимо каждый год платить налог за 40 метров сверх нормы.

После раздела каждый из супругов получил по половине этой квартиры. Теперь у каждого из них есть в распоряжении по 50 кв.м жилой недвижимости. Эти 50 метров укладываются в норму (до 60 кв.м) и никому не нужно платить налог за превышение площади.

https://an-softloft.com/kak-zakonno-ne- ... 021-m-godu
Только надо раздел оформить официально.

А вот как об этом написано в Законе:
ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 266. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
...
266.1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/275 ... 6341#n6341
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:55

yanyura
Тут всё логично, я боюсь, как бы не напутали при реализации начислений. У меня официально разделено по документах, 50% у ребенка и по 25% у меня с женой.
Из личного опыта - мне были присланы счета на недвижимость, которой у меня уже давно не было. Приходилось через горячую линию кабмина решать вопрос. Но это была борьба со следствием. Я зашел на какой-то государственный ресурс и там опять увидел, что на мне числится недвижимость, которую давно продал. Пытался уточнить по телефону, но мне сказали обращаться в местные налоговые органы. Это я должен по стране ездить и что-то там доказывать? Есть же или должен быть какой-то единый реестр, которыми нотариусы пользуются? Или эти счета специально формируют таким образом в надежде, что люди оплатят?
Вадим Жураковский
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