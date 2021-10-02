В Україні на 21% підвищиться податок на нерухомість:...

Додано: Пон 04 жов, 2021 09:55

yanyura

Тут всё логично, я боюсь, как бы не напутали при реализации начислений. У меня официально разделено по документах, 50% у ребенка и по 25% у меня с женой.

Из личного опыта - мне были присланы счета на недвижимость, которой у меня уже давно не было. Приходилось через горячую линию кабмина решать вопрос. Но это была борьба со следствием. Я зашел на какой-то государственный ресурс и там опять увидел, что на мне числится недвижимость, которую давно продал. Пытался уточнить по телефону, но мне сказали обращаться в местные налоговые органы. Это я должен по стране ездить и что-то там доказывать? Есть же или должен быть какой-то единый реестр, которыми нотариусы пользуются? Или эти счета специально формируют таким образом в надежде, что люди оплатят?