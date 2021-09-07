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Майнери знайшли спосіб
видобувати криптовалюту в космосі

Майнери знайшли спосіб видобувати криптовалюту в космосі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 00:50

Майнери знайшли спосіб видобувати криптовалюту в космосі

Пропонуємо до обговорення:
За словами розробників, супутникова система, яка перебуває на орбіті Землі, краще захищена від злому, збоїв мережі і втручання державних регуляторів.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 00:50

"блокчейна для добычи криптовалют" Журналисты, как обычно, не парятся значением слов, которые они употребляют.
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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