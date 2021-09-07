За словами розробників, супутникова система, яка перебуває на орбіті Землі, краще захищена від злому, збоїв мережі і втручання державних регуляторів.
Дивися повний текст Майнери знайшли спосіб видобувати криптовалюту в космосі.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 00:50
Майнери знайшли спосіб видобувати криптовалюту в космосі
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Дивися повний текст Майнери знайшли спосіб видобувати криптовалюту в космосі.
Додано: Суб 02 жов, 2021 00:50
"блокчейна для добычи криптовалют" Журналисты, как обычно, не парятся значением слов, которые они употребляют.
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