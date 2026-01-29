buratinyo написав:Там летчик застрелил весь экипаж во время полета.
на болотах написали, всі 4 члена живі і здорові, десантувались на дерево(літак вщент) командування запитало командира секретним літарем: літерами-к-ж-л(како-живете-люби), "у вас все нормально?" командир просигналів у відповідь: н-х-т (наш-хер-тверд), тобто все ОК
А я тут при чому? Це ви про церкву пишете з продіджі і сьогодні ти перший написав вродь і по твоїй церкві прилетіло? по пцу... а шо робити будеш непонятно чи твоя головна задача в відповідь на удар росіян по церкві написати про це мені? А як іти в тцк то дураків нема?
buratinyo написав:Там летчик застрелил весь экипаж во время полета.
на болотах написали, всі 4 члена живі і здорові, десантувались на дерево(літак вщент) командування запитало командира секретним літарем: літерами-к-ж-л(како-живете-люби), "у вас все нормально?" командир просигналів у відповідь: н-х-т (наш-хер-тверд), тобто все ОК
... так на болотах сегодня писали и про прилетевший Пэтриот старых годов выпуска по Киево-печерской Лавре. А оказалось шо то вообще шахед был. Неудобно получилось, но они не извинились. Им брехать же - не привыкать.
Но видео с парашютистами не сфабриковали почему-то пока. Вероятно потому что их не было! Хотя падение самолета снимали качественно.
"н-х-т" это другое означает - на хуя тролишь? тобто иди на х...!
pesikot написав: А я тут при чому? Це ви про церкву пишете з продіджі і сьогодні ти перший написав вродь і по твоїй церкві прилетіло? по пцу...
Про влучання в Лавру ти нічого не пишеш
а вчора-позавчора, як писав, як писав про церкву, а зараз робиш вигляд, що до тієї церкви не маєш жодного відношення )
так часто уркагани пишуть - які вони зухвалі ... а коли їх беруть за шкірки, тоді вмикають нєсознанку
Відбудували при Україні і ... знов руйнування московитами
для особо тупих пояснюю, я вже тут, з 22го року шо по твому я маю зробити після того як прилетіло по храму пцу ? написати про те що росіяни і по церквах бють? ) і тоді москалі прочитають фінансовий форум і ...? Шо станеться? Чи може тоді ти прочитаєш і підеш воювати з ордою? Так я в це чогось не вірю ... ти ж не підеш?
Правительство России осенью 2025 года приняло, а в мае 2026 года пролонгировало постановление, которое позволяет некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса «Евро-5», но «с показателями» «Евро-3». Об этом 15 июня сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Фактически речь идет о легализации топлива с повышенным содержанием серы: для бензина допускается до 150 мг на кг вместо предельных 10 мг по стандарту «Евро-5», для дизтоплива — до 350 мг на кг (вместо 10 мг). Кроме того, разрешено использование октаноповышающих присадок (монометиланилина до 1%, этанола до 5%) и увеличение доли ароматических углеводородов до 42%.
Цель меры — предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке. ....... Такое топливо запрещено поставлять на экспорт в страны ЕАЭС — оно предназначено исключительно для внутреннего потребления. Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго. ......... С 1 января 2016 года на территории России допускается обращение (производство, хранение, продажа) только автомобильного бензина экологического класса К5 (аналог Евро-5) или выше.
По словам Муртазина, «упрощенное» топливо предназначено для закрытых потребителей: "Для нужд Минобороны, сельхозтехники. На это всё частично переведут какие-то предприятия, которые используют дизельное топливо. Те потребители, которых обеспечивают эти заводы, закрыты для общественности." .......... Ранее на ПМЭФ вице-премьер Александр Новак объяснил незначительное падение добычи нефти в России тем, что ряд НПЗ на «внеплановом ремонте». По мере выхода заводов в рабочий режим добыча будет увеличиваться и выйдет на прежние уровни. В 2026 году Новак ожидает, что Россия выйдет «на те уровни, которые предусмотрены квотой» ОПЕК+.
На вопрос журналистов, будут ли в России защищать НПЗ, раз уже есть прецеденты атак БПЛА, Александр Новак ответил: «Нефтеперерабатывающие заводы защищаются, давно защищаются, хорошо защищаются… Есть ремонты, есть графики, есть поставки на внутренний рынок».
Эвиан-ле-Бен, Франция, 15 июня (Reuters) - Президент США Дональд Трамп в понедельник присоединился к мировым лидерам на саммите «Большой семерки» на французском курорте на берегу озера, где он представил свою предварительную сделку по прекращению войны с Ираном и заявил, что теперь будет добиваться прекращения боевых действий на Украине и в Ливане. ........В комментариях для прессы, сделанных вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании , направленный на прекращение войны в Персидском заливе, уже подписан Соединенными Штатами и Ираном ( ), но не уточнил, когда будет опубликован текст соглашения. ........После заключения иранской ядерной сделки Трамп заявил, что теперь сосредоточит свое внимание на попытках установить мир между Украиной и Россией, а также на урегулировании боевых действий в Ливане. «Вчера у нас состоялся очень хороший разговор с президентом Зеленским и президентом Путиным, и я думаю, что, возможно, мы сможем что-то предпринять. Я действительно так думаю. Мне кажется, они оба открыты для этого», — сказал он. ........Трамп должен присутствовать на рабочем совещании с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите, чьи шансы значительно улучшились с тех пор, как Трамп сказал ему в Овальном кабинете в прошлом году: «У вас нет козырей в рукаве». ........В понедельник Зеленский заявил, что предложил встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G7 для переговоров о прекращении войны, продолжающейся уже более четырех лет, но Путин не был готов к разговору.