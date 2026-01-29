Правительство России осенью 2025 года приняло, а в мае 2026 года пролонгировало постановление, которое позволяет некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать для внутреннего рынка бензин и дизельное топливо класса «Евро-5», но «с показателями» «Евро-3». Об этом 15 июня сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.



Фактически речь идет о легализации топлива с повышенным содержанием серы: для бензина допускается до 150 мг на кг вместо предельных 10 мг по стандарту «Евро-5», для дизтоплива — до 350 мг на кг (вместо 10 мг). Кроме того, разрешено использование октаноповышающих присадок (монометиланилина до 1%, этанола до 5%) и увеличение доли ароматических углеводородов до 42%.



Цель меры — предотвратить дефицит топлива на внутреннем рынке.

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Такое топливо запрещено поставлять на экспорт в страны ЕАЭС — оно предназначено исключительно для внутреннего потребления. Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго.

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С 1 января 2016 года на территории России допускается обращение (производство, хранение, продажа) только автомобильного бензина экологического класса К5 (аналог Евро-5) или выше.



По словам Муртазина, «упрощенное» топливо предназначено для закрытых потребителей:

"Для нужд Минобороны, сельхозтехники. На это всё частично переведут какие-то предприятия, которые используют дизельное топливо. Те потребители, которых обеспечивают эти заводы, закрыты для общественности."

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Ранее на ПМЭФ вице-премьер Александр Новак объяснил незначительное падение добычи нефти в России тем, что ряд НПЗ на «внеплановом ремонте». По мере выхода заводов в рабочий режим добыча будет увеличиваться и выйдет на прежние уровни. В 2026 году Новак ожидает, что Россия выйдет «на те уровни, которые предусмотрены квотой» ОПЕК+.





На вопрос журналистов, будут ли в России защищать НПЗ, раз уже есть прецеденты атак БПЛА, Александр Новак ответил: «Нефтеперерабатывающие заводы защищаются, давно защищаются, хорошо защищаются… Есть ремонты, есть графики, есть поставки на внутренний рынок».