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Чому нотаріуси відмовляються
оформляти угоди з продажу...

Чому нотаріуси відмовляються оформляти угоди з продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:00

Чому нотаріуси відмовляються оформляти угоди з продажу...

Пропонуємо до обговорення:
Українські нотаріуси не в захваті від процедури, яку їм доводиться проводити при угодах купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Дивися повний текст Чому нотаріуси відмовляються оформляти угоди з продажу землі — роз'яснення експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 20:00

нет ли у покупателя близких родственников – граждан государства-агрессора;
связана ли работа или образование покупателя с аграрным сектором;

А это каким боком, что такое есть и может воспрепятствовать сделке ? Чей воспаленный мозг такое придумал ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:37

Не кошерно нотариусу день долбиться. Они привыкли "лёгкие мани"...
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