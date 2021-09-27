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Чому нотаріуси відмовляються оформляти угоди з продажу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 02 жов, 2021 20:00
Пропонуємо до обговорення:
Українські нотаріуси не в захваті від процедури, яку їм доводиться проводити при угодах купівлі-продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення.
Дивися повний текст Чому нотаріуси відмовляються оформляти угоди з продажу землі — роз'яснення експерта
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Додано: Суб 02 жов, 2021 20:00
нет ли у покупателя близких родственников – граждан государства-агрессора;
связана ли работа или образование покупателя с аграрным сектором;
А это каким боком, что такое есть и может воспрепятствовать сделке ? Чей воспаленный мозг такое придумал ?
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Igorten
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Додано: Нед 03 жов, 2021 09:37
Не кошерно нотариусу день долбиться. Они привыкли "лёгкие мани"...
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