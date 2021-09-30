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Кому підвищать
пенсії з жовтня

Кому підвищать пенсії з жовтня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:12

Кому підвищать пенсії з жовтня

Пропонуємо до обговорення:
З 1 жовтня пенсіонерам у віці 75-80 років будуть додатково виплачувати 400 грн.

Дивися повний текст Кому підвищать пенсії з жовтня.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 жов, 2021 21:12

Я уходил на пенсию в 2004 году, когда минимальный стаж был 25 лет. У меня он был 35 лет. Моя жена вышла на пенсию в 2005 году, когда минимальый стаж для женщин был 20 лет. У нее стаж 20,5 лет. А власти сейчас одним из главных условий повышения пенсий указывает стаж 30 и 35 лет. Закон про который был принят уже в 2011 году. По утверждению власти получается, что нам с женой не видать повышения пенсий?
nikschelok
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 09:32

Главное завести е-куточок в Пенсионном Фонде. Остальное: захотят - прибавят, захотят отберут. Я уже не особо парюсь ибо понимаю, что меня ошукають. Поэтому ищу пассивный доход.
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Повідомлення Додано: Нед 03 жов, 2021 13:52

Re: Кому підвищать пенсії з жовтня

Я в советское время ухаживала за инвалидом - официально, с выплатой пособия и зачислением в стаж. Но Украина отменила это положение, я семь лет трудового стажа не досчиталась. Так что мне тоже не светит повышение пенсии :).
Hella
 
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