Що допомогло Україні вистояти під час пандемії в 2020...

Додано: Нед 03 жов, 2021 13:35

BIGor написав: Смысл в таком депозите - даешь банку настоящие наличные деньги, а получаешь пару байт информации на счету? Согласно договора - вносишь наличные - банк в конце срока отдает наличные. Только банк не рассмчитал, что в конце срока нужно отдавать наличные, задержали выплату. Смысл в таком депозите - даешь банку настоящие наличные деньги, а получаешь пару байт информации на счету? Согласно договора - вносишь наличные - банк в конце срока отдает наличные. Только банк не рассмчитал, что в конце срока нужно отдавать наличные, задержали выплату.

Если исторически (еще со времён золотых денег), то смысл депозита именно в том, чтобы наличку держать в банке, а не у себя. Причём в те времена за это банку ещё и доплачивали, что логично. Сейчас отрицательные проценты за депозит уже тоже кое-где есть. Что до сейчас, то смысл индивидуален. Кого-то устроит и на счёт и безналом потом тратить. Кто-то решает, что можно депозит и продлить. Банки пытаются не развозить лишнее и, например, в Привате на крупных суммах меня просили ближе к концу срока депозита сообщать, что я его таки заберу и нужно кэш подвозить. В целом, если верить, что банк не упадёт, то держать деньги в банке - это удобно, поэтому поменять "настоящие наличные деньги" на число на счету - это нормально.