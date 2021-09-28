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Apple уточнила особливості роботи дисплея iPhone 13 Pro
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 03 жов, 2021 07:57
Пропонуємо до обговорення:
iPhone 13 Pro і Pro Max обзавелися дисплеями з частотою оновлення 120 Гц — але як з'ясувалося, скористатися їх перевагами не так просто. На сайті Apple з'явилася документація з поясненням, які саме додатки підтримують фішку нових флагманів.
Дивися повний текст Apple уточнила особливості роботи дисплея iPhone 13 Pro
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Додано: Нед 03 жов, 2021 07:57
Для начала пусть "желейную" прокрутку исправят...
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straponesa
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Додано: Нед 03 жов, 2021 23:32
straponesa написав:
Для начала пусть "желейную" прокрутку исправят...
Так они уже ответили, что это так и задумано было
вот такой вот ̶с̶т̶р̶а̶п̶о̶н̶ ̶о̶т̶ ̶э̶п̶п̶л̶ сладкая "боль"
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