Італія планує домогтися відмови від використання вугілля...

Додано: Пон 04 жов, 2021 12:24

ssnet написав:

А вы уверены, что хватит лесов на планете, если все вдруг станут "адекватными"? Про сгорании газа образуется углекислый газ и вода, а при сгорании органики(дерева, пелет, соломы и т.п.) в курсе какой букет на выходе? Проходилось бывать зимой в местностях, где массово топят этим добром? Особенно когда погода такова, что дым стелиться по земле. Незабываемые впечатления гарантированы, особенно астматикам. Ну и вишенка на торте: кто у вас в семье будет записан на роль кочегара-покупать пелеты, загружать их в хранилище(которое нужно построить), потом переносить их в бункер котла, чистить топку котла и дымоход от САЖИ. Кстати, эта прелестная субстанция имеет замечательное свойство проникать везде, в доме с подобным котлом .

Ну и с карбоновым налогом как предлагаете поступить: смириться и дружно платить?

п.с.Топить пелетами нифига не выгоднее чем газом(если сложить ВСЕ расходы), в случае же массового перехода на них цена конечно уменшится. А вы уверены, что хватит лесов на планете, если все вдруг станут "адекватными"? Про сгорании газа образуется углекислый газ и вода, а при сгорании органики(дерева, пелет, соломы и т.п.) в курсе какой букет на выходе? Проходилось бывать зимой в местностях, где массово топят этим добром? Особенно когда погода такова, что дым стелиться по земле. Незабываемые впечатления гарантированы, особенно астматикам. Ну и вишенка на торте: кто у вас в семье будет записан на роль кочегара-покупать пелеты, загружать их в хранилище(которое нужно построить), потом переносить их в бункер котла, чистить топку котла и дымоход от САЖИ. Кстати, эта прелестная субстанция имеет замечательное свойство проникать везде, в доме с подобным котломНу и с карбоновым налогом как предлагаете поступить: смириться и дружно платить?п.с.Топить пелетами нифига не выгоднее чем газом(если сложить ВСЕ расходы), в случае же массового перехода на них цена конечно уменшится.

В цивилизованном мире давно не пилят леса для производства пиллет,а выращивают спецом энергетические посадки. Если современный котел, то ничего не коптит. Кочегар не нужен - за всем следит контроллер. Засыпать пиллет из мешка на неделю, ссыпать пепел раз в неделю сможет и женщина, если мужчин в доме нет. По любому это выгоднее и экологичнее чем уголь. И геморроя с углем гораздо больше. Ели денег не жалко, то куда лучше топиться электричеством чем газом.[/quote]т.е. практики у вас нет, просто об этом читали? Или продаёте?Докладываю: на производстве имею котлы: пиролизный и два газовых, у родни и знакомых есть и пелетники-никто не в восторге! Да коптит меньше чем "обычный" твердотопливник, но сажа таки есть что бы не говорили, и за годы эксплуатации она вас достанет конкретно. Контроллер пелеты не купит, не привезет и не загрузит, дымоход не почистит. Если за последним не следить(а народ с газом уже и подзабыл что это такое), то в доме запросто можно и угореть-перспективка так себе. К тому же вы скромно умолчали, что этих мешков пойдет дофига за сезон и носить их нужно в любую погоду(вы же не собираетесь хранить несколько кубов пелет непосредственно в доме?). Ну а на счет "мешка на неделю" давайте посчитаем:в неделю средний дом расходует в сезон около 100 кубов газа. По теплотворной способности (с учетом КПД системы) это примерно 400 кг пилет или 0,6-0,7 куба по объёму=7-8 мешков из под сахара(90литров каждый)! Как думаете, многие современные женщины согласятся на такой "фитнес"? Про очень хорошо утепленные и при этом небольшие современные дома говорить мне не нужно-таких наберется может пару процентов от всех.Теперь по поводу спецпосадок энергетической вербы и т.п. В теории такое есть, но я например не встречал информации о сколько нибудь существенных площадях, на тысячи га, занятых под это дело. И такие насаждения сильно истощают почву, для пополнения питательных веществ в оной потребуется внесение удобрений, для производства которых потребуется тот же газ, ну и дополнительные расходы.Электричеством топится удобнее чем газом, но для его производства все равно нужно что то сжечь ну или строить дополнительные блоки АЭС. Солнечные и ветряные станции тут плохой помощник, потому как когда электричество вам больше всего нужно, зимой по ночам, с альтернативкой большие проблемы и случай минувшей зимой в Техасе и окрестностях это наочно показал.п.с. На эту тему могу писать долго и нудно т.к. за последние 25 лет использовал десятки тысяч кубов газа, сотни тон дров и опилок.Пардоньте, при цитировании немного намудрил.