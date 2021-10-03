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Українців кличуть на роботу в
Німеччину: кому платять до...

Українців кличуть на роботу в Німеччину: кому платять до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 16:52

  ssnet написав:
  finuser477 написав:Я живу в Германии,и украинцам там работать нельзя

Это по нашему - тут все плохо, никто не ждет и т.д., но я тут живу :D Зачем же так мучаться ? Возвращайтесь :mrgreen:

Кто говорил про мучения? Он может не украинец? Или его не напрягает жить там, но работать в другом месте (или вообще не работать).
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 18:02

  heffer2512ua написав:В Германии з/п указывают брутто(т.е.грязными),а налоги забирают 25-30% от обещанной суммы

Ели есть прямой контракт в Германии, то да. Но там и суммы совсем другие. Есть там еще типа нашего ФОПа, где налог меньше. К тому же надо еще шарить как эти налоги посчитать и заплатить. Тут же языковое требование только для медсестры и то A2. т.е предполагается что эти люди вообще ни с кем общаться не будут. У них вероятно контракт с посредником и им вероятно каждый месяц налом платят или на карту переводят.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 19:05

Зарплата медсестри на рівні різнороба. Це дійсно так? Який сенс тоді працювати там за фахом?
using40
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:06

  using40 написав:Зарплата медсестри на рівні різнороба. Це дійсно так? Який сенс тоді працювати там за фахом?

Сенс в том чтоб получить опыт работы в стране, подтянуть язык и получить бумагу об образовании по специальности. После этого можно найти работу уже совсем на другие деньги.
ssnet
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:14

  using40 написав:Зарплата медсестри на рівні різнороба. Це дійсно так? Який сенс тоді працювати там за фахом?

Медсестра - это довольно низкий уровень квалификации, нянька которая умеет делать уколы. Но в отличии от разнорабочих с довольно комфортными условиями работы, так что вполне логично.
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