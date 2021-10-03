Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, (вересень 2021 року).
Дивися повний текст Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 09:21
Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зростання економіки України прискорилося: НБУ назвав причини.
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:21
Це ви називаєте прискорене зростання :индекс производства базовых отраслей в сентябре 2020 года упал на 1,4%
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