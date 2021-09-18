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Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 09:50
Пропонуємо до обговорення:
Українська гривня посіла шосте місце у рейтингу найприбутковіших валют світу в 2021 році від Bloomberg.
Дивися повний текст Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року
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Додано: Пон 04 жов, 2021 09:50
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