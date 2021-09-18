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Гривня увійшла до топ-10
найприбутковіших валют року

Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:50

Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року

Пропонуємо до обговорення:
Українська гривня посіла шосте місце у рейтингу найприбутковіших валют світу в 2021 році від Bloomberg.

Дивися повний текст Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 09:50

Стесняюсь спросить, за чей счёт банкет?
straponesa
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:28

Нужно сразу статистику увеличения потребительских цен на товары и топливо приписывать для сравнения за аналогичный период.
Нет никаких достижений, по факту, не будет, лишь один регресс.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:17

Рейтин где беларуский рубль и замбийская квача уже стремный))) инндекс бигмака пиплу подайте.
l4567
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:43

Вопиющая недоработка НБУ. Они, что, забыли ее девальвировать своевременно?
roeakk36
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 09:39

Скорей всего гривна приседает перед прыжком.
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Повідомлення Додано: Вів 05 жов, 2021 10:26

Re: Гривня увійшла до топ-10 найприбутковіших валют року

Интересно что Армянский Драм тоже укрепился.
Видимо этим летом очень много ремонтировалось дорог в России. Этой темой в России традиционно занимается армянская диаспора.
Поэтому был приток денег в Армению от армянских заробитчан.
Yura_Gag
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