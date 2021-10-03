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Шмигаль обіцяє іпотеку
під 5% для всіх українців

Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:41

Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців

Пропонуємо до обговорення:
В уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.

Дивися повний текст Шмигаль обіцяє іпотеку під 5% для всіх українців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:42

Пора надувать новый пузырь РН. Новые ипотечники как раз повзрослели.
Omega
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 11:53

  Omega написав:Пора надувать новый пузырь РН. Новые ипотечники как раз повзрослели.


да, поколение
2005-2008 + 15 лет, в натяжку конечно, но разумный возраст как раз
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 12:40

cohan
Гривнева іпотека 2004-2006 рік всі задоволені, в чому проблема?
Автокредити 2012-2013-2014 (перша половина) - всі щасливі, що не так?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:58

А я вам объясню, что не так. Ставка по ипотеке не фиксированная, а плавающая, и формируется исходя из индекса депозитов, то есть, средней ставке по ипотеке +4%, к примеру. На сейчас эта ставка условно 8%, банк даёт ипотеку, как бы, под 12% годовых, класс. Государство компенсирует 7% годовых, ипотечник платит 5%, всем хорошо. А что будет, если завтра на сотни миллиардов навыдают этих кредитов, а гривна сколлапсирует, как это у нас бывает и ставки по депозитам вырастут до 20-25% годовых, как это было ранее, уже придётся не 7% компенсировать, а 20-25%, что увеличит нагрузку на бюджет в 3 раза, а окажется, что об этом никто не подумал. На чьи плечи ляжет всё это и чем обернётся?

Я уже не говорю о тех счастливчиках, которые сейчас без льготной ипотеки берут эти кредиты, якобы в гривне, под низкий процент. Только этот кредит, по своей сути, несёт те же риски, что и валютный. Если гривна вдруг обесценится, то будут люди платить не 12% годовых, а 30% годовых, что в пересчете на валюту будет означать, что вы вроде взяли кредит в гривнах, а платите, как будто в долларах. И опять пойдёт волна дефолтов и митингов с лозунгами "ой, а нас обманули и заставили взять этот кредит".
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:04

  yevgenmuza написав:А я вам объясню, что не так. Ставка по ипотеке не фиксированная, а плавающая, и формируется исходя из индекса депозитов, то есть, средней ставке по ипотеке +4%, к примеру. На сейчас эта ставка условно 8%, банк даёт ипотеку, как бы, под 12% годовых, класс. Государство компенсирует 7% годовых, ипотечник платит 5%, всем хорошо. А что будет, если завтра на сотни миллиардов навыдают этих кредитов, а гривна сколлапсирует, как это у нас бывает и ставки по депозитам вырастут до 20-25% годовых, как это было ранее, уже придётся не 7% компенсировать, а 20-25%, что увеличит нагрузку на бюджет в 3 раза, а окажется, что об этом никто не подумал. На чьи плечи ляжет всё это и чем обернётся?

Я уже не говорю о тех счастливчиках, которые сейчас без льготной ипотеки берут эти кредиты, якобы в гривне, под низкий процент. Только этот кредит, по своей сути, несёт те же риски, что и валютный. Если гривна вдруг обесценится, то будут люди платить не 12% годовых, а 30% годовых, что в пересчете на валюту будет означать, что вы вроде взяли кредит в гривнах, а платите, как будто в долларах. И опять пойдёт волна дефолтов и митингов с лозунгами "ой, а нас обманули и заставили взять этот кредит".

Гривневые ставки не обязательно растут при девальвации, яркий тому пример 2014-2015 года, ставки не подскочили, потому риски, конечно, остаются, но все совсем не так, как вы описываете.
Во-вторых, гривна имеет свойство обесцениваться, номинальные доходы в гривне - расти, при девальвации это происходит даже быстрее. Опять таки, вспомним девальвацию 2014-2015 годов и насколько в итоге выросли доходы в гривне - а сумма кредита то остается той же. То, что было эквивалентом 100 тыс долл до того, сегодня превратилось в 30 тыс долл, при этом ставки за эти годы не выросли, а упали.
Самые главные риски от шмыгалепотеки в другом. За все эти компенсации ставок платят в итоге все налогоплательщики, уже поэтому вся затея - идиотизм. На компенсацию процентов нужно каждый год закладывать сумму в бюджет, каждый год это должна утверждать толпа обкуренных обезьян в Верховной Раде, каждый год есть риск, что нужной суммы не выделят, а договор у вас с банком никто не отменял, платить придется вне зависимости от того, поступит компенсация, или нет. Большую сумму в любом случае не заложат, потому масштабы такой ипотеки будут те же, что и разрекламированых 7% от зе, т.е никакими, ни о каких "для всех украинцев" не может быть и речи. Ипотека должна быть недорогой безо всяких компенсаций и шмыгалей
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:17

Faceless в целом согласен, что масштаб я немножко утрировал, однако надо самый пессимистичный сценарий тоже учитывать. А теперь давайте более реалистичный сценарий представим: безо всяких девальваций средняя ставка вырастает с 8 до 14%, это реально? Вполне. Даже ревальвация может быть при этом) И что мы получим, компенсация не 7% уже, а 13%, рост почти в 2 раза. Для обычных ипотечников рост ставки с 12% до 18%, а это 50%, что тоже немало. К примеру, вы платили на тело в 50к$ процентов 500$, теперь будете платить 750$. А многие берут ипотеку под завязку. Допустим, осталось вам выплатить 50к$ за 10 лет, тело 416$ + 500$ проценты это 916$, а тут бац и уже надо платить 1166$.
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:34

  yevgenmuza написав:Faceless в целом согласен, что масштаб я немножко утрировал, однако надо самый пессимистичный сценарий тоже учитывать. А теперь давайте более реалистичный сценарий представим: безо всяких девальваций средняя ставка вырастает с 8 до 14%, это реально? Вполне. Даже ревальвация может быть при этом) И что мы получим, компенсация не 7% уже, а 13%, рост почти в 2 раза. Для обычных ипотечников рост ставки с 12% до 18%, а это 50%, что тоже немало. К примеру, вы платили на тело в 50к$ процентов 500$, теперь будете платить 750$. А многие берут ипотеку под завязку. Допустим, осталось вам выплатить 50к$ за 10 лет, тело 416$ + 500$ проценты это 916$, а тут бац и уже надо платить 1166$.

Такой кейс может быть в случае, если ставки вырастут быстро, но при этом не будет инфляции - все-таки, крайне маловероятный случай, хотя, конечно, тоже возможен. Намного вероятнее, если, к примеру, за 5 лет ставки вырастут с 8% до 14%, вследствии инфляции номинальные доходы вырастут примерно на 50%, платеж при аннуитете вырастет меньше, чем на 50% (примерно на 45% если просто поменять ставку, а если график пересчитать полностью, с учетом того, что и тело немного уже уменьшится - то еще меньше), итого - нагрузка останется в худшем случае примерно той же а скорее даже снизится
Faceless
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