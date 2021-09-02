І чому іноді краще витратити кошти на розвиток і не економити
Дивися повний текст Юрій Прус: з якою сумою варто задумуватися про інвестування.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 12:24
Юрій Прус: з якою сумою варто задумуватися про інвестування
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Юрій Прус: з якою сумою варто задумуватися про інвестування.
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:24
О боже, сколько противоречивой и misleading инфы в этом тексте. Бедные начинающие инвесторы, которые прочитают это...
Додано: Пон 04 жов, 2021 12:39
я не помню точных цифр, но в свое время успел сбежать с Mt.Gox c активом около 1BTC купленного за $17, потом работал с этим в паре с CNY на китайской площадке, потом ушел на Cryptsy, довел "состояние" до ~2.5BTC и курс уже был 100+, потом потерял все вместе с крахом Cryptsy... так что не надо тут про вред диверсификации говорить - это имело бы смысл, если нужно загнать "начинающих" в свой проект.... но это же не статья на правах рекламы? или все-таки да? ))
Додано: Пон 04 жов, 2021 16:13
Сколько никчемной философии на старте...Начали про женщину, которая хотела приумножить нажитое и потратить на больного сына. Совет от горе финансиста или как его там назвать, трать дорогая все сбережения на себя любимую...Сколько читал богатых людей, все призывали к национальной трате денег и экономии, а здесь создатель фирмы шараш-монтаж инвест продакшн, советует нам то одно, то другое а лучше обратитесь ка к нам в компанию...Да ужжжж....
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