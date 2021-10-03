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Рекордні інвестиції за 4 роки:
Шмигаль назвав суму, яку...

Рекордні інвестиції за 4 роки: Шмигаль назвав суму, яку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:58

Рекордні інвестиції за 4 роки: Шмигаль назвав суму, яку...

Пропонуємо до обговорення:
За останні шість місяців Україна отримала рекордні інвестиції за 4 роки.

Дивися повний текст Рекордні інвестиції за 4 роки: Шмигаль назвав суму, яку отримала Україна за шість місяців.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 13:58

а можна побачити детальний список? бо ви такі розумні, що могли й кредити сюди напхати
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:02

интересно скок нерезы этих инвестиций вывели за то же время!
stokoz
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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