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Україну вбиває не «Турецький
потік»: голова МЗС пояснив...

Україну вбиває не «Турецький потік»: голова МЗС пояснив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:30

Україну вбиває не «Турецький потік»: голова МЗС пояснив...

Пропонуємо до обговорення:
Транзит російського газу через Україну вбиває не "Турецький потік", а "Північний потік-2". З точки зору безпосереднього впливу на функціонування української труби це дві різні ситуації.

Дивися повний текст Україну вбиває не «Турецький потік»: голова МЗС пояснив ситуацію з транзитом газу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 14:30

себестоимость газа добываемого в Украине 80коп.. в эту цену уже входит разведка новых месторождений... 1грн 20 коп должна быть цена газа для потребителей Украины... цена газа в Азербайджане для азербайджанских потребителей 1грн 20 коп... Азербайджан и Украина газодобывающие страны и логично что мировые цены внутри стран неважны... важна себестоимость газа... Азербайджану это очевидно и они сделали цены для своих потребителей 1грн 20... в Украине очевидная истина не "очевидна" и нам втуляют наш украинский газ по каким то мировым ценам.(
2germ2
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