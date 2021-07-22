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Україну вбиває не «Турецький потік»: голова МЗС пояснив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 04 жов, 2021 14:30
Пропонуємо до обговорення:
Транзит російського газу через Україну вбиває не "Турецький потік", а "Північний потік-2". З точки зору безпосереднього впливу на функціонування української труби це дві різні ситуації.
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Додано: Пон 04 жов, 2021 14:30
себестоимость газа добываемого в Украине 80коп.. в эту цену уже входит разведка новых месторождений... 1грн 20 коп должна быть цена газа для потребителей Украины... цена газа в Азербайджане для азербайджанских потребителей 1грн 20 коп... Азербайджан и Украина газодобывающие страны и логично что мировые цены внутри стран неважны... важна себестоимость газа... Азербайджану это очевидно и они сделали цены для своих потребителей 1грн 20... в Украине очевидная истина не "очевидна" и нам втуляют наш украинский газ по каким то мировым ценам.(
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