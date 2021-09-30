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Нафтогаз підняв тарифи для
клієнтів постачальника...

Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:18

Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчить інформація на сайті "Нафтогазу".

Дивися повний текст Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника «останньої надії».
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Перемога!
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7,99 - это уже самый низкий тариф, замечательно.
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:42

Re: Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника...

ну, если не загонят на экспорт газ внутренней добычи, то сезон может и пропетляем.
Вообще за теплую зиму пора свечки ставить, коллективно молиться штоле, может строчку в "отче наш" отдельно добавить
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