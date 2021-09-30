Про це свідчить інформація на сайті "Нафтогазу".
Дивися повний текст Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника «останньої надії».
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Додано: Пон 04 жов, 2021 15:18
Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника «останньої надії».
Додано: Пон 04 жов, 2021 15:42
Re: Нафтогаз підняв тарифи для клієнтів постачальника...
ну, если не загонят на экспорт газ внутренней добычи, то сезон может и пропетляем.
Вообще за теплую зиму пора свечки ставить, коллективно молиться штоле, может строчку в "отче наш" отдельно добавить
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