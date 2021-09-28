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Нафтогаз працюватиме з
постачальниками газу у складі...

Нафтогаз працюватиме з постачальниками газу у складі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:47

Нафтогаз працюватиме з постачальниками газу у складі...

Пропонуємо до обговорення:
Майже весь сегмент постачання газу для населення почав працювати у складі балансуючої групи НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст Нафтогаз працюватиме з постачальниками газу у складі балансуючої групи — Вітренко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 жов, 2021 15:47

Интересно, еще ничего не закрывается из-за евроцен?
roeakk36
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