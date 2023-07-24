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NEOBANK
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 23 лип, 2023 22:57
Arbitr написав: sens написав:
Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту
А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?
Може він у цьому ланцюжку пропустив депозит?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 07:28
Arbitr написав:sens
Ну я так зрозумів маючи готівку на руках нагодувати нею тумбу Привата, потім з картки Привата безкоштовно вивести кошти на НЕО, з НЕО вивести на інші банки, де можна знову безкоштовно отримати готівку.
І в чому сенс цієї операції?
Добре,ви працюєте неофіційно, вам перераховують гроші на картку. Ваш роботодавець закинув у термінал готівку і перевів на картку Вам. Далі по тексту як отримати за неофіційне працевлаштування готівку без комісії
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Додано: Пон 24 лип, 2023 07:30
Arbitr написав: sens написав:
Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту
А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?
Готівка~сеп-сеп=готівка
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Додано: Пон 24 лип, 2023 07:32
novichok написав: Arbitr написав: sens написав:
Тумба привата приймає.
Далі на карту НЕО.
В НЕО сеп на картки банків де зняття безкоштовно в межах ліміту
А який сенс в операції готівка-безнал-безнал-безнал-готівка?
Може він у цьому ланцюжку пропустив депозит?
може не треба дописувати здогади,використовувати факт або запитати і отримати роз'яснення.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 11:12
ingtrans написав: sens написав:
використовувати факт
Це якось не дужне послідовнно звучить, після цього "факту"
sens написав:
Добре,ви працюєте неофіційно, вам перераховують гроші на картку.
ви працюєте офіційно і у вас зп приходить на картку Приватбанку. Що далі,якщо послідовно про НЕО ?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 12:16
sens написав:
ви працюєте офіційно і у вас зп приходить на картку Приватбанку. Що далі,якщо послідовно про НЕО ?
Якщо послідовно, то питання було таке:
Игорь Алексеевич написав:
НЕО какую сумму выпускает на карты др. банков 10тыс или 20тыс в мес. без комис.?
І на нього вже відповіли вище. Там немає мови про готівку на вході або виході. Це такі факти. А якщо допускаються й власні роздуми на споріднені теми, чому їх можна озвучувати не всім? Ось це непослідовно.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 15:34
ingtrans написав: sens написав:
ви працюєте офіційно і у вас зп приходить на картку Приватбанку. Що далі,якщо послідовно про НЕО ?
Якщо послідовно, то питання було таке:
Игорь Алексеевич написав:
НЕО какую сумму выпускает на карты др. банков 10тыс или 20тыс в мес. без комис.?
І на нього вже відповіли вище. Там немає мови про готівку на вході або виході. Це такі факти. А якщо допускаються й власні роздуми на споріднені теми, чому їх можна озвучувати не всім? Ось це непослідовно.
Питання було,на нього відповіли, скільки днів треба цитувати? З 01 серпня буде СЕП анлім,все що найкраще.КРАПКА?
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Додано: Пон 24 лип, 2023 18:12
sens написав:
може не треба дописувати здогади,використовувати факт або запитати і отримати роз'яснення.
А чого це раптом не можна дописувати здогади? Публічний форум, пиши що хош, аби по темі, ні?
Чи частна колонка спрашиваєм-отвечаєм?
Востаннє редагувалось novichok
в Пон 24 лип, 2023 18:25, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 24 лип, 2023 18:16
sens написав:
З 01 серпня буде СЕП анлім,все що найкраще.КРАПКА?
З 25 липня анлім, як що що.
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