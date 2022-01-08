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NEOBANK (у стадії ліквідації)

NEOBANK (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 50515253

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NEOBANK (у стадії ліквідації) 3.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:03

Бесплатно.Есть лимиты?
lubarec
 
Повідомлень: 455
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 39 раз.
 
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  #<1 ... 50515253
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