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NEOBANK (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 08 сер, 2023 21:03
Бесплатно.Есть лимиты?
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lubarec
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Додано: Вів 08 сер, 2023 23:15
lubarec написав:Бесплатно.Есть лимиты?
Бесплатно, в тарифах лимиты в явном виде не прописаны. Можно и нал снимать - это также бесплатно через родные банкоматы и кассы.
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Chicheva
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Додано: Вів 08 сер, 2023 23:23
Мизантрóп написав: nik20100 написав:
Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.
Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.
Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка
получите в грн.эквиваленте
сообщение писалось за пару дней до краша)
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