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NEOBANK (у стадії ліквідації)

NEOBANK (у стадії ліквідації)
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 50515253

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NEOBANK (у стадії ліквідації) 3.3 5 9
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
44%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 21:03

Бесплатно.Есть лимиты?
lubarec
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:15

Re: NEOBANK (у стадії ліквідації)

lubarec написав:Бесплатно.Есть лимиты?
Бесплатно, в тарифах лимиты в явном виде не прописаны. Можно и нал снимать - это также бесплатно через родные банкоматы и кассы.
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 сер, 2023 23:23

  Мизантрóп написав:
  nik20100 написав:Заканчивается у меня скоро валютный депозит в этом банке, банкам требуется несколько дней для доставки валюты.

Через приложение невозможно заказать наличные средства до окончания вклада - это не первый банк где есть данная проблема, и в других банках без вопросов решается через обращения в поддержку, но необанке сотрудник техподдержки отказал в заказа наличных до момента окончания депозита.

Ну что ж выводы сделаны, при таком подходе, я не намерен в дальнейшем пользоваться услугами данного банка

получите в грн.эквиваленте

сообщение писалось за пару дней до краша)
nik20100
 
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  #<1 ... 50515253
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