|
|
|
Банк Власний Рахунок
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 28 січ, 2025 06:37
lara_08 написав:
Будет ли какая-то комиссия,если очередной платёж по бесплатной рассрочке спишут за счёт кредитного лимита, а не собственных средств ?
Не буде, все ОК.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 8654
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 360 раз.
- Подякували: 1216 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111
і 1 гість
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2256
|1127400
|
Вів 28 січ, 2025 00:44
24589
|
|1561
|708469
|
|
|1289
|628020
|
Пон 27 січ, 2025 19:42
Howl
|