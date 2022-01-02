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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 09:13
Re: Банк Власний Рахунок
Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.
Додано: Вів 01 кві, 2025 12:47
Re: Банк Власний Рахунок
Да , вже давно так
Додано: Вів 01 кві, 2025 13:06
Додано: Вів 01 кві, 2025 16:44
А що за дивний пуш про поповнення прийшов, типу "закидуй гроші на картку, щоб отримати балобонуси навіть за товари зі знижкою“, що вони мають на увазі: за власні будуть балобонуси на акційні товари чи важливий скм факт поповнення? Типово, балобонуси на акційний товар не нараховуються.
Додано: Вів 01 кві, 2025 17:35
Re: Банк Власний Рахунок
Можу помилятися, але ніби саме сільпошні не нараховуються.А 1% від БВР нараховуються.
Але теж сенсу особого немає так як є банки які більше дають і не бонусами.
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