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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 148149150151

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Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 09:13

Re: Банк Власний Рахунок

Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 12:47

Re: Банк Власний Рахунок

Ferlakur написав:Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.
Да , вже давно так
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 13:06

  lamal написав:
Ferlakur написав:Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.
Да , вже давно так

В лютому ще можна було.
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 16:44

А що за дивний пуш про поповнення прийшов, типу "закидуй гроші на картку, щоб отримати балобонуси навіть за товари зі знижкою“, що вони мають на увазі: за власні будуть балобонуси на акційні товари чи важливий скм факт поповнення? Типово, балобонуси на акційний товар не нараховуються.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 17:35

Re: Банк Власний Рахунок

Можу помилятися, але ніби саме сільпошні не нараховуються.А 1% від БВР нараховуються.

Але теж сенсу особого немає так як є банки які більше дають і не бонусами.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:22

Карту БВР ещё не заводил, но, помнится, обсуждали, что тут рефералка какая-то была. Сейчас есть? Сколько дают пригласившему и приглашенному?
Если рефералка ещё есть, где взять чью-то рефссылку?
Кстати, кредитный лимит тут охотно дают или со скрипом? У кого больше шансов его получить: у работающего пенсионера с официальной зарплатой, но возраст 70+, или без официальной работы (другие доходы имеются), но возраст 40+?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 08:39

  candidat написав:Карту БВР ещё не заводил, но, помнится, обсуждали, что тут рефералка какая-то была. Сейчас есть? Сколько дают пригласившему и приглашенному?
Если рефералка ещё есть, где взять чью-то рефссылку?
Кстати, кредитный лимит тут охотно дают или со скрипом? У кого больше шансов его получить: у работающего пенсионера с официальной зарплатой, но возраст 70+, или без официальной работы (другие доходы имеются), но возраст 40+?

Рефералка є. Якщо треба звертайтеся в пп. Ліміт дають без проблем,але кешбеку немає особливого
tarasum
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