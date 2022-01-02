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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 кві, 2025 09:13
Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.
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Ferlakur
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Додано: Вів 01 кві, 2025 12:47
Ferlakur написав:Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.
Да , вже давно так
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lamal
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Додано: Вів 01 кві, 2025 13:06
lamal написав:
Ferlakur написав:Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.
Да , вже давно так
В лютому ще можна було.
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Ferlakur
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Додано: Вів 01 кві, 2025 16:44
А що за дивний пуш про поповнення прийшов, типу "закидуй гроші на картку, щоб отримати балобонуси навіть за товари зі знижкою“, що вони мають на увазі: за власні будуть балобонуси на акційні товари чи важливий скм факт поповнення? Типово, балобонуси на акційний товар не нараховуються.
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klug
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Додано: Вів 01 кві, 2025 17:35
Можу помилятися, але ніби саме сільпошні не нараховуються.А 1% від БВР нараховуються.
Але теж сенсу особого немає так як є банки які більше дають і не бонусами.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 08:22
Карту БВР ещё не заводил, но, помнится, обсуждали, что тут рефералка какая-то была. Сейчас есть? Сколько дают пригласившему и приглашенному?
Если рефералка ещё есть, где взять чью-то рефссылку?
Кстати, кредитный лимит тут охотно дают или со скрипом? У кого больше шансов его получить: у работающего пенсионера с официальной зарплатой, но возраст 70+, или без официальной работы (другие доходы имеются), но возраст 40+?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 08:39
candidat написав:
Карту БВР ещё не заводил, но, помнится, обсуждали, что тут рефералка какая-то была. Сейчас есть? Сколько дают пригласившему и приглашенному?
Если рефералка ещё есть, где взять чью-то рефссылку?
Кстати, кредитный лимит тут охотно дают или со скрипом? У кого больше шансов его получить: у работающего пенсионера с официальной зарплатой, но возраст 70+, или без официальной работы (другие доходы имеются), но возраст 40+?
Рефералка є. Якщо треба звертайтеся в пп. Ліміт дають без проблем,але кешбеку немає особливого
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Додано: Сер 02 кві, 2025 13:05
Ferlakur написав: lamal написав:
Ferlakur написав:Всьо, кредитний ліміт вже не заДіяти, тільки за свої.
Да , вже давно так
В лютому ще можна було.
Не пускають за не свої , чи комісії ввели?
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Додано: Сер 02 кві, 2025 15:56
klug написав:
А що за дивний пуш про поповнення прийшов, типу "закидуй гроші на картку, щоб отримати балобонуси навіть за товари зі знижкою“, що вони мають на увазі: за власні будуть балобонуси на акційні товари чи важливий скм факт поповнення? Типово, балобонуси на акційний товар не нараховуються.
Той же самий пуш зацікавив, прочитав, клікнув і також ніхріна не зрозумів. Бо пояснення лише про шляхи поповнення. Або "маркетолохи" по дурному написали, або чекати може буде якесь роз'яснення
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