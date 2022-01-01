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Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 28 кві, 2025 20:37
Застосунок почав зловживати рекламними сповіщеннями, окремо відключити - не передбачено. Доводиться повністю забороняти надсилати пуші, навіть - важливі. Якщо нічого не зміниться, закрию картку - вигоди вже закінчилися.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:43
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
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Hella
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:44
Давно сповіщення вимкнуті, бо дістав. Так більше того, навіть якщо захотіти самому подивитися в повідомлення в додатку, воно каже, що у вас сповіщення вимкнені, то ми вам нічого не покажемо.
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:46
Hella написав:
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
може не спрацювала пп у вас, зверніться до них у чат, розберуться
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Leritta
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Додано: Пон 28 кві, 2025 20:49
Leritta написав: Hella написав:
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
може не спрацювала пп у вас, зверніться до них у чат, розберуться
Спасибо, не сообразила ). Попробую!
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Hella
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Додано: Пон 28 кві, 2025 22:26
Hella написав:
Пришла персональная скидка на продукты 25% от полной стоимости, будут бонусами не больше 200 грн. Выбрала, оплатила - бонус примерно 10%. Чего-то я не понимаю...
Може на акційні товари не розповсюджується? У застосунку Сільпо дивилися цей чек, які там акції спрацювали?
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klug
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Додано: Вів 29 кві, 2025 01:12
klug Дьявол в деталях, да ).
Сработала именно акция -25% плюс обычные бонусы. Там было упомянуто, что только на товары без акций, я такие и выбирала.
Подумала было, что неправильно поняла, и что не двести грн бонусами, а просто это сумма покупки, но скидка в 25% в чеке равняется 50,03 - с копейками ).
Все дело в копейках, они заставили сомневаться.
Завтра напишу письмо, они же и на почту продублировали, посмотрим, что ответят.
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Hella
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:08
Hella написав:
Завтра напишу письмо, они же и на почту продублировали, посмотрим, что ответят.
Що Вам відповіли? Теж прийшла ця акція, але так тихо, що я б і не знав, якби випадково не зайшов у застосунок.
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klug
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 15:08
klug написав: Hella написав:
Завтра напишу письмо, они же и на почту продублировали, посмотрим, что ответят.
Що Вам відповіли? Теж прийшла ця акція, але так тихо, що я б і не знав, якби випадково не зайшов у застосунок.
Пока ничего. Написала в ФБ - прислали вежливую отписку и номер телефона, плюс ссылку на вайбер с телеграмом. Я не очень хорошо в них разбираюсь, поэтому сначала позвонила - там тревога, никого из операторов нет. Попробовала написать письмо - ответила на то, в котором была реклама, но письмо вернулось. Вот думаю, что дальше делать. Попробую еще в вайбер, но если там чат-бот, то мне проще будет забыть об этой акции.
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Hella
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