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Обслуговування в українських
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Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 09:19

  klug написав:Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.

2% чистыми на Сильпо ж при обороте от 10к/месяц. Больше никто не насыпает.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 09:21

Re: Банк Власний Рахунок

ramzes4 написав:
  klug написав:Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.

2% чистыми на Сильпо ж при обороте от 10к/месяц. Больше никто не насыпает.
Глобус 2.5
lamal
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 09:54

  lamal написав:]Глобус 2.5

Я конечно понимаю, что сейчас каникулы, но 2.5 грязными меньше 2.0 чистыми :roll:
ramzes4
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:01

  ramzes4 написав:
  lamal написав:]Глобус 2.5

Я конечно понимаю, что сейчас каникулы, но 2.5 грязными меньше 2.0 чистыми :roll:


Але і обороти мати не треба.
Хоча направду, немає в Глобусі 2,5%.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 10:17

  klug написав:
  гуляйполе написав:aanonimovic594
Якщо часто купляєте в сільпо,то є сенс

Який? Акційного товару для БВР вкрай мало, бонуси мізерні, акції здебільшого тупі. Хіба оплата дольками... Може ще для тих, хто живе на піці та вині є резон, а так Бобер здувся - були значно кращі часи.

от дольки для Маудау як раз і є цікавою штукою. Є деякі речі, які відслідковую там і так як я нікуди не поспішаю :mrgreen: , то ловлю дуууже гарну знижку по ним. потім міксую це з промокодом і зверху оплата дольками. Якось так
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 13:57

Re: Банк Власний Рахунок

"Дольки" - це як "Оплата частинами" в Приваті?
V2
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 14:22

  V2 написав:"Дольки" - це як "Оплата частинами" в Приваті?

Ага, тільки з кредитних.
Але мені і дебетка потрібна, а її (окремо) немає тута
Amethyst
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