Банк Власний Рахунок

Банк Власний Рахунок
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 152153154155

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 18:33

Цікаво. Користуюсь щільно пару років. Акумулюю гривню протягом місяця на Назбиратусі для погашення кредиток, бо зручно відправляти СЕПом та р2р. Кількість операцій близько півсотні на місяць, суми як у користувача з Карткового клубу. Було норм.
Якби ще дебетку до кредитки, але це не критично
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3626
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 20:48

  novichok написав:Цікаво. Користуюсь щільно пару років. Акумулюю гривню протягом місяця на Назбиратусі для погашення кредиток, бо зручно відправляти СЕПом та р2р. Кількість операцій близько півсотні на місяць, суми як у користувача з Карткового клубу. Було норм.
Якби ще дебетку до кредитки, але це не критично

Бо банк бачить куди Ви відправляєте кошти, якщо по Сепу, тимбільш тримаєте на депозиті
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:24

там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прийшла...
Думаю, треба проігнорити!!
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6609
З нами з: 05.05.21
Подякував: 508 раз.
Подякували: 1312 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:10

  Amethyst написав:там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прийшла...
Думаю, треба проігнорити!!


Хмм, цікаво, але нічого не надходило, можливо частково
aanonimovic594
Аватар користувача
 
Повідомлень: 105
З нами з: 22.07.25
Подякував: 12 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
 
Зараз обговорюється
izibank (3530)
10.08.2025 01:08
