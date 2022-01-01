Банк Власний Рахунок
Додано: Чет 07 сер, 2025 18:33
Цікаво. Користуюсь щільно пару років. Акумулюю гривню протягом місяця на Назбиратусі для погашення кредиток, бо зручно відправляти СЕПом та р2р. Кількість операцій близько півсотні на місяць, суми як у користувача з Карткового клубу. Було норм.
Якби ще дебетку до кредитки, але це не критично
Додано: Чет 07 сер, 2025 20:48
Бо банк бачить куди Ви відправляєте кошти, якщо по Сепу, тимбільш тримаєте на депозиті
Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:24
там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прийшла...
Думаю, треба проігнорити!!
Додано: Суб 09 сер, 2025 19:10
Хмм, цікаво, але нічого не надходило, можливо частково
Додано: Нед 10 сер, 2025 09:02
а що саме вказано у розсильці?
Додано: Нед 10 сер, 2025 21:03
Поговорив з сапортом. Це реклама застосунку Сільпо, з лендінгу на хххх.in.ua, цікава для нових клієнтів...А старички типа мене просто бояться всяких лівих реєстрацій на незрозумілих сайтах
