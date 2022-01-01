RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Власний Рахунок 3.3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
14%
3
2- Погане. Некомпетентне.
10%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
43%
9
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
3
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 18:33

Цікаво. Користуюсь щільно пару років. Акумулюю гривню протягом місяця на Назбиратусі для погашення кредиток, бо зручно відправляти СЕПом та р2р. Кількість операцій близько півсотні на місяць, суми як у користувача з Карткового клубу. Було норм.
Якби ще дебетку до кредитки, але це не критично
novichok
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 20:48

  novichok написав:Цікаво. Користуюсь щільно пару років. Акумулюю гривню протягом місяця на Назбиратусі для погашення кредиток, бо зручно відправляти СЕПом та р2р. Кількість операцій близько півсотні на місяць, суми як у користувача з Карткового клубу. Було норм.
Якби ще дебетку до кредитки, але це не критично
Якби ще дебетку до кредитки, але це не критично

Бо банк бачить куди Ви відправляєте кошти, якщо по Сепу, тимбільш тримаєте на депозиті
aanonimovic594
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 14:24

там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прийшла...
Думаю, треба проігнорити!!
Amethyst
Повідомлення Додано: Суб 09 сер, 2025 19:10

  Amethyst написав:там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прійшла...
Думаю, треба проігнорити!!
Думаю, треба проігнорити!!


Хмм, цікаво, але нічого не надходило, можливо частково
aanonimovic594
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 09:02

  Amethyst написав:там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прійшла...
Думаю, треба проігнорити!!
Думаю, треба проігнорити!!

а що саме вказано у розсильці?
Повідомлення Додано: Нед 10 сер, 2025 21:03

  Leritta написав:
  Amethyst написав:там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прийшла...
Думаю, треба проігнорити!!

а що саме вказано у розсильці?
Поговорив з сапортом. Це реклама застосунку Сільпо, з лендінгу на хххх.in.ua, цікава для нових клієнтів...А старички типа мене просто бояться всяких лівих реєстрацій на незрозумілих сайтах 8)
Зображення
Amethyst
Повідомлення Додано: Пон 11 сер, 2025 01:38

Amethyst
Вони вже на сірниках економлять?
klug
 
Повідомлення Додано: Вів 12 сер, 2025 01:01

  Amethyst написав:
  Leritta написав:
  Amethyst написав:там на мабілу від БВР розсилка з посиланням, як на мене, на якійсь лівий сайт типу хххх.in.ua прийшла...
Думаю, треба проігнорити!!

а що саме вказано у розсильці?
Поговорив з сапортом. Це реклама застосунку Сільпо, з лендінгу на хххх.in.ua, цікава для нових клієнтів...А старички типа мене просто бояться всяких лівих реєстрацій на незрозумілих сайтах 8)
Зображення


Сьогодні пішов скупитись трохи, сканував застосунок сільпо - знижка, та ще й 20 балобонусів, не знаю в чому прикол - але подобається)) :mrgreen: :mrgreen:
aanonimovic594
