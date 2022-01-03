|
Банк Власний Рахунок
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14
Хто підкаже, Оплата дольками тепер завжди з комісією чи змінилася механіка? Покупка у Сільпо 1000+, застосунок пропонує розбити на строк від 3 до 12 міс - усі варіанти з комісією. Потрібно було вибрати Дольки одразу на касі чи халява була тимчасовою?
UPD. Схоже, що так - без % лише при оформленні в момент покупки на самокасі. Юзабіліті сумнівне, але на наступний раз буду знати.
klug
- Повідомлень: 8896
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 375 раз.
- Подякували: 1252 раз.
Профіль
Додано: Вів 02 вер, 2025 11:33
klug написав:
Хто підкаже, Оплата дольками тепер завжди з комісією чи змінилася механіка? Покупка у Сільпо 1000+, застосунок пропонує розбити на строк від 3 до 12 міс - усі варіанти з комісією. Потрібно було вибрати Дольки одразу на касі чи халява була тимчасовою?
UPD. Схоже, що так - без % лише при оформленні в момент покупки на самокасі. Юзабіліті сумнівне, але на наступний раз буду знати.
Само-відповідь вже, тому просто підтверджу думку топікстартера - так, оплата дольками лише на касі, заднім числом її активувати не можна
nickvp
- Повідомлень: 535
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 66 раз.
Профіль
