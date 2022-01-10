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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:08
Re: todobank
интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:32
Да! тоже была аналогичная хрень!
дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.
может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...
номер левый был этот: +380662087669
после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:36
у меня что-то вроде 099 *676765 еще подумал что тестовый какой-то
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:40
а про приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) - не так же как у меня?
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:45
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