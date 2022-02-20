RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
todobank

todobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

todobank 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 18:08

Re: todobank

интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 19:32

  cohan написав:интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули

Да! тоже была аналогичная хрень! :evil:

дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.

может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...

номер левый был этот: +380662087669

после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил
flysoulfly
 
Повідомлень: 387
З нами з: 13.01.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:36

  flysoulfly написав:
  cohan написав:интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули

Да! тоже была аналогичная хрень! :evil:

дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.

может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...

номер левый был этот: +380662087669

после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил


у меня что-то вроде 099 *676765 еще подумал что тестовый какой-то
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:40

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  cohan написав:интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули

Да! тоже была аналогичная хрень! :evil:

дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.

может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...

номер левый был этот: +380662087669

после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил


у меня что-то вроде 099 *676765 еще подумал что тестовый какой-то

а про приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) - не так же как у меня?
flysoulfly
 
Повідомлень: 387
З нами з: 13.01.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 20:45

  flysoulfly написав:а про приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) - не так же как у меня?


не, сейчас проверил - не стоит: я ставил его летом как-то для выполнения ОТП акции "6 пдатежей на разных", но перешел потом на TAS4U после того как Шарпей за все пооплнения кром основного номера комис брал
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 27.09.19
Подякував: 88 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 14:26

покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?
flysoulfly
 
Повідомлень: 387
З нами з: 13.01.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 21:03

  flysoulfly написав:покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?


и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38422
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6119 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Сер 16 лют, 2022 22:46

  IMPRINTER написав:
  flysoulfly написав:покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?

и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?

Я ? - примату ?
todoкартой ?

"...перестаньте говорить загадками, вы меня изводите..." (М.Жванецкий)

.
flysoulfly
 
Повідомлень: 387
З нами з: 13.01.09
Подякував: 176 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 лют, 2022 12:32

  flysoulfly написав:
  IMPRINTER написав:
  flysoulfly написав:покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?

и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?

Я ? - примату ?
todoкартой ?

"...перестаньте говорить загадками, вы меня изводите..." (М.Жванецкий)

.


я наверное думал, что на ветке примата )
IMPRINTER
Аватар користувача
2
1

Свинорил 100 lvl
 
Повідомлень: 38422
З нами з: 06.08.09
Подякував: 218 раз.
Подякували: 6119 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 47484950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast, ramaz і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.