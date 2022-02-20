|
|
|
todobank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 10 січ, 2022 18:08
интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3831
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 19:32
cohan написав:
интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули
Да! тоже была аналогичная хрень!
дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.
может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...
номер левый был этот: +380662087669
после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:36
flysoulfly написав: cohan написав:
интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули
Да! тоже была аналогичная хрень!
дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.
может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...
номер левый был этот: +380662087669
после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил
у меня что-то вроде 099 *676765 еще подумал что тестовый какой-то
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3831
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:40
cohan написав: flysoulfly написав: cohan написав:
интересный сбой "ваш номер" и левый номер телефона... если конечно меня не хакнули
Да! тоже была аналогичная хрень!
дней 10-17 назад, после обновления todo-приложения.
может связано с тем, что прям перед этим я пользовал приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) на этом же устройстве: читал, что вроде оттуда уши могут торчать...
номер левый был этот: +380662087669
после сноса todo-приложения и новой его переустановки - тот тел больше не маячил
у меня что-то вроде 099 *676765 еще подумал что тестовый какой-то
а про приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) - не так же как у меня?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 10 січ, 2022 20:45
flysoulfly написав:
а про приложение ВодафонПэй(ШэрПэй) - не так же как у меня?
не, сейчас проверил - не стоит: я ставил его летом как-то для выполнения ОТП акции "6 пдатежей на разных", но перешел потом на TAS4U после того как Шарпей за все пооплнения кром основного номера комис брал
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 3831
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 314 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 14:26
покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 лют, 2022 21:03
flysoulfly написав:
покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?
и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38422
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 6119 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 16 лют, 2022 22:46
IMPRINTER написав: flysoulfly написав:
покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?
и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?
Я ? - примату ?
todoкартой ?
"...перестаньте говорить загадками, вы меня изводите..." (М.Жванецкий)
.
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 176 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 лют, 2022 12:32
flysoulfly написав: IMPRINTER написав: flysoulfly написав:
покращення...?
дневной лимит выхода р2р 50 000 никак не поднять?
и какой размер спонсорской помощи вы платите примату за п2п-вывод? 0,5% или 1% ?
Я ? - примату ?
todoкартой ?
"...перестаньте говорить загадками, вы меня изводите..." (М.Жванецкий)
.
я наверное думал, что на ветке примата )
-
IMPRINTER
-
2
1
- Свинорил 100 lvl
-
- Повідомлень: 38422
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 218 раз.
- Подякували: 6119 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Adast
, ramaz
і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|