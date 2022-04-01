todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 бер, 2022 12:52
Странно, что до сих пор здесь никто не отметил, что % по кэшбэку снизили в 2 раза, причем уже давно - с 10.01.2022. % на остаток понизили с 6 до 5 (при условии наличия на счету не менее 3000 грн),
новостной фон
тоже не особо вдохновляет...
Учитывая, что Харьковская область сейчас одна из наиболее пострадавших от вражеских войск, а банк ведет свою деятельность преимущественно в этом регионе, да и
рейтинг устойчивости заведения не самый лучший
- сало явно надо перепрятать...
Пока месть оплаты онлайн, снятие налички в чужих банкоматах, пополнение карты через EasyPay осуществляются без проблем...
alexualex
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Додано: Суб 26 бер, 2022 13:08
поки що з тодокартою все без проблем (ттт
)
а проценти й кешбеки вже всі банки нагло порізали,
ну,майже всі.
flysoulfly
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Додано: Чет 31 бер, 2022 19:24
flysoulfly написав:
поки що з тодокартою все без проблем (ттт
)
а проценти й кешбеки вже всі банки нагло порізали,
ну,майже всі.
яя, без проблем
з 1 квітня КБ йок (призупинка)
greenozon
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:22
greenozon написав: flysoulfly написав:
поки що з тодокартою все без проблем (ттт
)
а проценти й кешбеки вже всі банки нагло порізали,
ну,майже всі.
яя, без проблем
з 1 квітня КБ йок (призупинка)
% на залишок дорівнює НУЛЬ
sens
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Додано: Чет 31 бер, 2022 20:39
sens написав: greenozon написав: flysoulfly написав:
поки що з тодокартою все без проблем (ттт
)
а проценти й кешбеки вже всі банки нагло порізали,
ну,майже всі.
яя, без проблем
з 1 квітня КБ йок (призупинка)
% на залишок дорівнює НУЛЬ
На сайте нет упоминания об отмене начисления %% на остаток - только за кешбек.
lloydbanksua
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Додано: П'ят 01 кві, 2022 12:40
lloydbanksua написав: sens написав:
% на залишок дорівнює НУЛЬ
На сайте нет упоминания об отмене начисления %% на остаток - только за кешбек.
відсотки за березень вчора виплатили
flysoulfly
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