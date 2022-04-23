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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

todobank 3.5 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
25%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
50%
2
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:01

  IMPRINTER написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:так что шопена ставить?

собачий вальс :mrgreen: , на пумбе карта пополняется , отправил 3 мя заходами итого 5000 грн , так что не так как в Форварде


да, щас с банками надо быть аккуратно, особенно таким лайном - тока госы и породистые буржуи

cогласен , валюта онли в обменнике 8)
sens
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 12:13

Re: todobank

https://www.sq.com.ua/rus/novosti/22.04 ... acii-v-smi
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 15:24

  Sanyok77 написав:Про це свідчать офіційні джерела інформації: “Харьковчанам о ситуации в "Мегабанке"” ( https://biz.censor.net/m3335091 ).

офіційні джерела інформації. ОФІЦІЙНІШЕ НІКУДИ!
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 17:46

Вкладчик1234
Пробачте, Арестович зайнятий.
klug
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:10

Re: todobank

https://www.megabank.ua/news/news21042022
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 21:40

аж поліз перевірити, зробив пару операцій:
"входит и выходит" норм.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 кві, 2022 22:08

А мене й далі не пускало. Довелося очистити пам'ять застосунку, і лише після того завелося. Отже, це було щось локальне і з новинами просто співпало.
klug
 
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  #<1 ... 50515253
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