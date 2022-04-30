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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 23 кві, 2022 12:01
IMPRINTER написав: sens написав: IMPRINTER написав:
так что шопена ставить?
собачий вальс
, на пумбе карта пополняется , отправил 3 мя заходами итого 5000 грн , так что не так как в Форварде
да, щас с банками надо быть аккуратно, особенно таким лайном - тока госы и породистые буржуи
cогласен , валюта онли в обменнике
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Додано: Суб 23 кві, 2022 12:13
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Додано: Суб 23 кві, 2022 15:24
Sanyok77 написав:Про це свідчать офіційні джерела інформації
: “Харьковчанам о ситуации в "Мегабанке"” ( https://biz
.censor.net
/m3335091 ).
офіційні джерела інформації. ОФІЦІЙНІШЕ НІКУДИ!
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Вкладчик1234
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Додано: Суб 23 кві, 2022 17:46
Вкладчик1234
Пробачте, Арестович зайнятий.
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klug
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Додано: Суб 23 кві, 2022 21:10
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Додано: Суб 23 кві, 2022 21:40
аж поліз перевірити, зробив пару операцій:
"входит и выходит" норм.
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Додано: Суб 23 кві, 2022 22:08
А мене й далі не пускало. Довелося очистити пам'ять застосунку, і лише після того завелося. Отже, це було щось локальне і з новинами просто співпало.
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Додано: П'ят 29 кві, 2022 18:54
Карточкой можно рассчитаться в магазине ?
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vladvvm1977
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Додано: Суб 30 кві, 2022 09:46
vladvvm1977 Да.Проблем замечено не было.
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lubarec
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