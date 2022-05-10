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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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todobank

todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

todobank 3.6 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
20%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
60%
3
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Вів 10 тра, 2022 09:51

Re: todobank

Оплаты проходят,процент на остаток есть.Кешбека нет.
lubarec
 
Повідомлень: 424
З нами з: 21.03.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 36 раз.
 
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  #<1 ... 51525354
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