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todobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 03 чер, 2022 11:49
sens написав:
По какому курсу валюту доллар вкладчикам посчитают?
Ну по 29.2549
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:00
Фонд валютні депо в валюті не віддає?
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greenozon
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:07
greenozon написав:
Фонд валютні депо в валюті не віддає?
ну конечно нет!
В гривне по курсу НБУ отдаст
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Sergion
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:12
А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?
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Amethyst
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 12:30
Kalgan написав:
АТ "МЕГАБАНК” віднесений до категорії неплатоспроможних
походу туду кредитку можно выбрасывать?
хорошо что успел осенью выйти из валюты у них
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:14
Amethyst написав:
А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?
Каждый раз только перевкладывал и снимал %, не по 0,01, как у большинства сейчас, заодно проверим сколько выдадут вместе по тодо и мега
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sens
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Додано: П'ят 03 чер, 2022 13:16
sens написав: Amethyst написав:
А щоо, тут хтота у валюті таки гроші беріг, у руБлях шолі?
Каждый раз только перевкладывал и снимал %, не по 0,01, как у большинства сейчас, заодно проверим сколько выдадут вместе по тодо и мега
Нее, я ток переклеиваю скоч с пакетиками на спину после душа и всьоо
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Amethyst
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