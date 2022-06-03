greenozon написав:Фонд валютні депо в валюті не віддає?
ну конечно нет! В гривне по курсу НБУ отдаст
Особисто Фонд у валюті не віддає, але якщо станеться диво, наприклад, відчуження всіх або частини активів і зобов’язань Мегабанку на користь приймаючого або перехідного банку; створення та продаж інвестору перехідного банку, то вже вони віддадуть валюту. Наприклад, оскільки акціонером банку "Новий" було державне «КБ «Південне», то Таскомбанку були передані усі права та обов’язки банку «Новий» перед клієнтами банку (кредиторами) – фізичними та юридичними особами, крім частково юридичних осіб, які були пов’язаними особами банку: https://finclub.net/ua/news/zaversheno- ... novyi.html
Що стосується Мегабанку, то в ньому зависли кошти "Турбоатому", кредит Мінфіну за рахунок Європейського інвестиційного банку, внески до статутного капіталу іноземних акціонерів, кошти комунальних підприємств міста Харкова, а тому диво також може відбутися